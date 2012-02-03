《外汇动态》欧元/美元在1.3160上方浮现美元需求

0848GMT---美国非农业就业数据发布在即,似乎有许多人士希望逢高出脱欧元EUR=.

据称卖单已然在1.3160-80伺机以待,据传其上在1.3185-95则挂有亚洲投资人的卖单.

据说直到1.3205均挂有停止单,但在1.3215-30则笼罩新一波的卖压.

有趣的是,欧元/美元卖单并非"在1329GMT前有效"的形态,这些卖单在该数据出炉後仍然有效.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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