《台湾报摘》--经济日报2月4日

* 头版头条:

--总统马英九周五表示,陆客来台自由行城市,3月起将从先前的三个扩张至11个,这对台湾的观光产业将是大利多.市场分析人士认为,包括观光、饭店、百货、通路及餐饮等台股内需相关个股将可望明显受惠.

* 其他:

--超微半导体(AMD)AMD.N周五首度证实,该公司上半年已与台积电(2330.TW)在28奈米加速处理器(APU)合作.市场解读,超微深化与台积电合作,不但确立台积电28奈米领先地位,并为台积电上半年营运淡季不淡挂保证.

--总统府与行政院达成共识,马英九政府第二任内将推动第二阶段税制改革,财政部将成立类似过去财改会或赋改会的专案小组,预订3月启动税制改革,优先检讨类似国外的Windfall Tax(暴利税),如台湾的公益彩券等.

--寿险业市况差,据保险事业发展中心最新统计,去年前11月,全体寿险业仅小赚77.89亿台币;以去年12月市况推估,全年31家寿险公司全部获利不超过100亿台币,不到银行业全年获利2,000亿台币的20分之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.