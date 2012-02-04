《台湾报摘》--工商时报2月4日

* 头版头条:

--准财政部长刘忆如周五与总统马英九会面後表示,总统支持成立财改会以凝聚税改社会共识,预计3月初可敲定委员名单,着手讨论财改议题,至於近日媒体关注证所税,将留待日後财改会讨论,她并没预设立场.

* 其他:

--台股资金行情持续发威,开春以来连5涨.周五量能1,531亿台币,融券余额再增0.9万张至76.52万张,融券余额水位创下二年来新高,助涨轧空行情的翻滚.

--联发科(2454.TW)去年全年每股税後盈余仅12.35台币,创下上市以来新低纪录,但总经理谢清江指出,预估今年智慧手机晶片出货量5,000万套,是去年1000万套的5倍.

--虽然元月有农历春假、工作天数缩减干扰,"台塑四宝"(台塑(1301.TW)、台塑石化(6505.TW)、南亚塑胶(1303.TW)及台化(1326.TW))因大陆库存买盘烘托塑化价量升温,1月合计营收1,230.2亿台币,月增5.9%.

(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁/李盈蒨

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