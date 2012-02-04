〔背景资料〕台湾央行1月提存期存单发行净减413.1亿台币

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路透台北2月4日电---台湾央行1月提存期存单发行余额较上期净减413.1亿台币,余额来到6兆6,719.55亿台币.
以下为2010年起台湾银行体系每提存期最後营业日的央行存单发行余额一览(单位:亿台币):
日期 发行余额 较上期增减
2012年2月3日 66,719.55 -413.10
1月3日 67,132.65 -283.70
2011年12月2日 67,416.35 +213.95
11月3日 67,202.40 +1,802.10
10月3日 65,400.30 -1,526.30
9月2日 66,926.60 -1,108.10
8月3日 68,034.70 +722.60
7月1日 67,312.10 +395.10
6月3日 66,917.00 -1,239.00
5月3日 68,156.00 +2,031.00
4月1日 66,125.00 -924.50
3月3日 67,049.50 +2,055.30
2月1日 64,994.20 -1,361.50
1月3日 66,355.70 +668.50
2010年12月3日 65,687.20 -363.30
11月3日 66,050.50 +1,752.40
10月1日 64,298.10 +20.40
9月3日 64,277.70 +860.80
8月3日 63,416.90 +571.30
7月2日 62,845.60 +477.00
6月3日 62,368.60 +1,433.45
5月3日 60,935.15 -520.70
4月2日 61,455.85 +2,295.30
3月3日 59,160.55 +889.20
2月3日 58,271.35 -1,013.50
注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
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