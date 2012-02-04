〔台湾股市〕盘初连续第六日走扬,美国良好经济数据带动

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透台北2月4日电---台湾股市於周六补交易日呈现续扬格局,大盘加权股价指数.TWII已连续第六个交易日上涨,主要受美国良好经济数据带动.观光类股指数.THOI涨幅一度领先,因媒体报导,政府将自3月扩大陆客自由行的开放幅度.
本地时间10:00,加权股价指数涨1.02%,报7,753.55点,上日收高0.29%;金融类股指数.TFNI则涨2.78%,国泰金(2882.TW)股价上涨2.95%;电子类股.TELI仅小幅上扬0.64%.
台币兑美元TWD=TP今日在四个月收盘高位的基础上,持续呈现升值走势.美国经济持续改善,令投资人风险喜好升高,美元避险功能降低,资金往新兴市场移动.早盘突破29.5价位,一度升至29.415.
经济日报报导,总统马英九昨日表示,陆客来台自由行城市,3月起将从先前的三个扩张至11个,这对台湾的观光产业将是大利多.市场分析人士认为,包括观光、饭店、百货、通路及餐饮等台股内需相关个股将可望明显受惠.
美国劳工部周五公布,美国1月非农就业岗位增加24.3万个,制造业就业岗位创下一年来最大增幅.利多消息激励Nasdaq指数.IXIC触及11年高位,道琼工业指数.DJI接近四年高位,标准普尔500指数.SPX将2012年迄今涨幅扩大至约7%,目前处於逾六个月最高位.[.nCN1369904](完)
--记者 詹颐颖/董永年;审校 杨淑祯
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