〔台湾股市〕盘初连续第六日走扬,美国良好经济数据带动

本地时间10:00,加权股价指数涨1.02%,报7,753.55点,上日收高0.29%;金融类股指数.TFNI则涨2.78%,国泰金(2882.TW)股价上涨2.95%;电子类股.TELI仅小幅上扬0.64%.

台币兑美元TWD=TP今日在四个月收盘高位的基础上,持续呈现升值走势.美国经济持续改善,令投资人风险喜好升高,美元避险功能降低,资金往新兴市场移动.早盘突破29.5价位,一度升至29.415.

经济日报报导,总统马英九昨日表示,陆客来台自由行城市,3月起将从先前的三个扩张至11个,这对台湾的观光产业将是大利多.市场分析人士认为,包括观光、饭店、百货、通路及餐饮等台股内需相关个股将可望明显受惠.