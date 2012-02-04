〔台湾债市〕RP利率持稳,公债交割无碍调度且市况清淡

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周六不变,尽管有300亿台币的公债交割,但市场资金充裕,而且交易商今日落单量少,到期续作顺畅.
资金调度人士并表示,由於下周存单到期量不少,市场亦无特别紧缩因子,资金供需料能持稳.不过,值得注意的是,台股连日走高,将持续关住股票型基金在RP市场的赎回情形.
下周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,依序为周一4,984.75亿、周二220亿、周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.
另外,下周一(5日)将有中华开发工业银行金融债到期还本,金额为32亿台币.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
本地时间上午11:17时,台股加权指数.TWII大涨1.20%至7,767.02点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选