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亚洲 | 2012年 2月 4日 星期六 11:36 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,公债交割无碍调度且市况清淡

路透台北2月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周六不变,尽管有300亿台币的公债交割,但市场资金充裕,而且交易商今日落单量少,到期续作顺畅.

资金调度人士并表示,由於下周存单到期量不少,市场亦无特别紧缩因子,资金供需料能持稳.不过,值得注意的是,台股连日走高,将持续关住股票型基金在RP市场的赎回情形.

下周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,依序为周一4,984.75亿、周二220亿、周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.

另外,下周一(5日)将有中华开发工业银行金融债到期还本,金额为32亿台币.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

本地时间上午11:17时,台股加权指数.TWII大涨1.20%至7,767.02点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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