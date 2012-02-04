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亚洲 | 2012年 2月 4日 星期六 17:11 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增2,143.8亿台币

路透台北2月4日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增2,143.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,869.05亿台币.农历春节前一周存单发行量净减1,896.3亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

1月30日(一) 2,578.00 2,033.00 -545.00

1月31日(二) 1,149.00 1,968.00 +819.00

2月01日(三) 2,951.50 3,644.50 +693.00

2月02日(四) 1,685.50 2,289.00 +603.50

2月03日(五) 2,025.70 2,449.50 +423.80

2月04日(六) 1,545.00 1,694.50 +149.50

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总 计 11,934.70 14,078.50 +2,143.80

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

1月30日(一) 124.00 40.00

1月31日(二) 141.00 48.00

2月01日(三) 225.70 59.00

2月02日(四) 193.50 51.50

2月03日(五) 219.50 73.00

2月04日(六) 200.00 37.00

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总 计 1,103.70 308.50 (完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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