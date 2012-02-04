《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增2,143.8亿台币

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月4日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增2,143.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,869.05亿台币.农历春节前一周存单发行量净减1,896.3亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
1月30日(一) 2,578.00 2,033.00 -545.00
1月31日(二) 1,149.00 1,968.00 +819.00
2月01日(三) 2,951.50 3,644.50 +693.00
2月02日(四) 1,685.50 2,289.00 +603.50
2月03日(五) 2,025.70 2,449.50 +423.80
2月04日(六) 1,545.00 1,694.50 +149.50
---------------------------------------------------------------
总 计 11,934.70 14,078.50 +2,143.80
中长天期存单发行量
------------------------------------------------
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
1月30日(一) 124.00 40.00
1月31日(二) 141.00 48.00
2月01日(三) 225.70 59.00
2月02日(四) 193.50 51.50
2月03日(五) 219.50 73.00
2月04日(六) 200.00 37.00
---------------------------------------
总 计 1,103.70 308.50 (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选