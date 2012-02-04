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货币新闻 | 2012年 2月 4日 星期六 16:53 BJT

〔台湾央行〕共发行1,694.5亿台币存单,发行余额增149.5亿

路透台北2月4日电---台湾央行周六表示,今日共发行1,694.5亿台币存单,相较存单到期金额1,545亿,存单发行余额增149.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,457.5亿台币,利率为0.87%;91天期200亿台币,利率为0.93%;182天期37亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行2,449.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,869.05亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为313亿台币,累计超额准备为2,433亿台币,加计前期1%的超额准备为3,316亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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