〔台湾债市〕殖利率震荡收低,美债价格重挫影响轻微

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月4日电---台湾债市主要殖利率周六震荡收低,虽有美债价格重挫的利空影响,不过昨日台债短多已先行出场,降低了多杀多的力道,五年券101/1在开盘反映美债利空後,反而吸引短多再次入场,终场殖利率以微跌作收.
交易商指出,虽然美国经济持续改善,并引领包括台湾在内的国际股市走多,但这毕竟是全球主要国家央行以超低利率营造资金宽松环境换来的.在经济基本面尚未改善前,预料央行货币政策仍将按兵不动,此将有利短券殖利率持稳低档.预估周一101/1区间看在0.93-0.95%.
"短多昨天已经出场了,再加上101/1借券成本增加,让空方无以为继."一证券商交易员称.
另一票券商交易员则指出,在央行偏向宽松政策环境下,市场资金丰沛,买五年短券将较长券端有利.不过附买回(RP)利率没有下调迹象,因此短券殖利率仅能在低档的狭幅区间内来回震荡.
美国公债价格周五重挫,因美国非农就业岗位大幅增加,令上周在美联储承诺在2014年底前保持超低利率後买入大量公债的投资者感到意外.[ID:nCN8515220]
美国劳工部周五公布,美国1月非农就业岗位增加24.3万个,制造业就业岗位创下一年来最大增幅,利多消息激励美股收高.台股也呈现连续第六个交易日上扬格局,终场再次刷新五个月收盘新高纪录.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.06 0.9366 0.9360-0.9460 56.0
10 100/9 A00109=TWO +0.60 1.2830 1.2800-1.2870 16.0
20 101/2 A01102=TWO -0.40 1.7300 1.7300-1.7300 2.0
展望下周,交易商表示,主要观察外资汇入的力道是否减缓,倘若台币由升转贬,则债市在农历年後的资金行情将暂时告终,殖利率不排除有向上修正的机会.
不过一证券商交易员认为,纵然外资汇入减少,但只要央行货币政策不变,宽松的资金仍将让殖利率持稳在低档.
"第一季可能还好,进入第二季就要小心,由於少了实质买盘补券需求,届时说不定有走空压力."他说.
据金管会资料,外资在1月份净汇入约30.21亿美元,较12月的净汇入1.69亿显着回温,且来到2011年4月汇入42.52亿以来的高点.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7300
10 100/9 A00109=TWO 1.2830
5 101/1 A01101=TWO 0.9366
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选