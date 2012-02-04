〔台湾债市〕殖利率震荡收低,美债价格重挫影响轻微

路透台北2月4日电---台湾债市主要殖利率周六震荡收低,虽有美债价格重挫的利空影响,不过昨日台债短多已先行出场,降低了多杀多的力道,五年券101/1在开盘反映美债利空後,反而吸引短多再次入场,终场殖利率以微跌作收.

交易商指出,虽然美国经济持续改善,并引领包括台湾在内的国际股市走多,但这毕竟是全球主要国家央行以超低利率营造资金宽松环境换来的.在经济基本面尚未改善前,预料央行货币政策仍将按兵不动,此将有利短券殖利率持稳低档.预估周一101/1区间看在0.93-0.95%.

"短多昨天已经出场了,再加上101/1借券成本增加,让空方无以为继."一证券商交易员称.

另一票券商交易员则指出,在央行偏向宽松政策环境下,市场资金丰沛,买五年短券将较长券端有利.不过附买回(RP)利率没有下调迹象,因此短券殖利率仅能在低档的狭幅区间内来回震荡.

美国公债价格周五重挫,因美国非农就业岗位大幅增加,令上周在美联储承诺在2014年底前保持超低利率後买入大量公债的投资者感到意外.[ID:nCN8515220]

美国劳工部周五公布,美国1月非农就业岗位增加24.3万个,制造业就业岗位创下一年来最大增幅,利多消息激励美股收高.台股也呈现连续第六个交易日上扬格局,终场再次刷新五个月收盘新高纪录.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.06 0.9366 0.9360-0.9460 56.0

10 100/9 A00109=TWO +0.60 1.2830 1.2800-1.2870 16.0

20 101/2 A01102=TWO -0.40 1.7300 1.7300-1.7300 2.0

展望下周,交易商表示,主要观察外资汇入的力道是否减缓,倘若台币由升转贬,则债市在农历年後的资金行情将暂时告终,殖利率不排除有向上修正的机会.

不过一证券商交易员认为,纵然外资汇入减少,但只要央行货币政策不变,宽松的资金仍将让殖利率持稳在低档.

"第一季可能还好,进入第二季就要小心,由於少了实质买盘补券需求,届时说不定有走空压力."他说.

据金管会资料,外资在1月份净汇入约30.21亿美元,较12月的净汇入1.69亿显着回温,且来到2011年4月汇入42.52亿以来的高点.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7300

10 100/9 A00109=TWO 1.2830

5 101/1 A01101=TWO 0.9366

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)