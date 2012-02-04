〔台湾股市〕收盘续创五个月收盘新高,银行股领军大涨

金融类股指数.TFNI收盘大涨4.03%,因政府拟提高大陆银行参股台湾金控与银行的比例,有利於本地银行获利表现.

大盘加权股价指数终场涨66.25点,报7,741.24点,开盘涨幅为0.74%.

电子类股.TELI仅小幅上扬0.24%.智慧手机大厂宏达电(2498.TW)股价续扬2.83%,该公司下周一将召开专业投资人业绩说明会.

观光类股指数.THOI收高0.96%,因媒体报导政府将自3月扩大陆客自由行的开放幅度.

台币兑美元TWD=TP今日在四个月收盘高位的基础上,持续呈现升值走势.美国经济持续改善,令投资人风险喜好升温,美元避险功能降低,资金往新兴市场移动.午後仍维持突破29.5价位的强势格局.

工商日报报导,针对大陆银行来台参股上限,行政院金融监督管理委员会主委陈裕璋表示"保持开放态度",业者若有实际需求,可向金管会反应.

经济日报报导,总统马英九昨日表示,陆客来台自由行城市,3月起将从先前的三个扩张至11个,这对台湾的观光产业将是大利多.市场分析人士认为,包括观光、饭店、百货、通路及餐饮等台股内需相关个股将可望明显受惠.

美国劳工部周五公布,美国1月非农就业岗位增加24.3万个,制造业就业岗位创下一年来最大增幅.利多消息激励Nasdaq指数.IXIC触及11年高位,道琼工业指数.DJI接近四年高位,标准普尔500指数.SPX将2012年迄今涨幅扩大至约7%,目前处於逾六个月最高位.[.nCN1369904](完)