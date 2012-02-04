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亚洲 | 2012年 2月 4日 星期六 15:06 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超15.79亿台币,结束连续两日买超

路透台北2月4日电---台湾证券交易所周六资料显示,外资及陆资在台股卖超15.79亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超9.50亿.

三大法人今日合计卖超0.78亿台币,上交易日修正後为买超28.50亿.

台湾股市周六收高0.86%,大盘指数.TWII连续第六个交易日收高,并续创五个月收盘新高纪录,主要受美国良好经济数据带动.[.TWCN]

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/4 -15.79 +8.88 +6.12 -0.78

2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r

2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r

2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r

----------------------------------------------------

本月累计 +57.39 +58.65 -1.72 +114.32

月份 外资 自营商 投信 合计

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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