〔台湾汇市〕台币兑美元收升2分,受美国乐观数据带动但交投清淡

路透台北2月4日电---台币兑美元TWD=TP周六收盘上涨2分,受到美国就业数据利好激励,台股上涨续创波段新高,带动台币终场再创四个半月以来收盘高位.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个,增幅为2011年4月以来最大;失业率为8.3%,为2009年2月以来最低.就业数据远胜预期带动美元/日圆和欧元走强,美股大涨.[ID:nCN1369462]

汇银人士指出,台币盘初反应国际美元弱势而走高,不过今日为补行上班日,国际市场皆休市,交投缺乏其他题材带动,外汇买卖以实质抛补为主,市况相当清淡,台北与元太外汇经纪公司全日交易量不到4亿美元.

"很多人今天都放假去了,这个量也看不出个什麽,"一位本地银行交易人士说.

他们并表示,市场充斥着美国推出第三次量化宽松政策(QE3)的乐观预期,资金陆续回流亚洲,加之目前欧元走势有撑,证明欧债问题并若想像中严重,未来台币有望随其他亚币挑战波段高位,待目前29.45-29.50元压力区间突破後,将继续往29.4元整数关卡靠拢.

台币兑美元周六收在29.525元,较前两周升值4.65角,或1.57%,上周台湾金融市场因春节假期休市;累计今年以来台币已上涨2.59%,因资金回流激励亚币升值.

另外,台币日高则落在29.415元;前次收盘及盘中高位均出现在2011年9月13日,分别报29.487以及29.320元.

台股加权指数.TWII周六收涨0.86%,至7,741.24点,续创五个月收盘新高纪录;外资及陆资在台股卖超15.79亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超9.50亿.[ID:nCT0503537]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.525 29.545 29.415-29.559 29.550 2.73 8.34

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.483 29.520 29.420-29.492 29.455 1.11 3.33

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.220/-0.190

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