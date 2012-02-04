〔台湾货币市场〕短率大致持稳,新提存期初平静宽松

* 短率大致平稳,期初市况平静宽松

* 短票利率略见走软迹象,交投淡静

* 下周重点等候央行标售一年期存单

记者 张雅菁

路透台北2月4日电---台湾银行间短期利率周六大致平稳,今日为补行上班日也是新提存期第一天,整体市场气氛平静宽松,而短票利率略见走软迹象.下周预期市况仍偏宽松,焦点在於央行何时标售一年期存单.

市场人士表示,今天为周末补上班日,在例行的工作之余,市场也弥漫一股"在营休假"的气氛,一些外商银行已先行在昨日直接交易落点在下周一的三天期拆款;加以新提存期初,找钱不难,有缺口的银行,回补压力也不大.

"今天平平顺顺,根本没有波澜,"一票券商人士称.

市场焦点主要在关注,央行何时进行每月例行的一年期存单标售.按往例,央行通常最晚在每月10日之前标售存单.上月加权平均得标利率在0.899%.[ID:nCT0495721]

本地时间15:07,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.402%;区间在0.392-0.700%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.740%,同上日.

据央行网站显示,周五单日通货回笼降至181.6亿台币,累计周一至周五的回笼数字达1,865.1亿台币.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.

**短票利率略见走软**

短票方面,交易商指出,今日初级发行清淡,而法人在次级交易量也不如平时上班日热络,然而资金缺口轻微,回补并非难事,与银行间成交利率略见走软.预期下周资金面偏向宽松,短票利率将可持稳在目前的低档区.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.84-0.85%,上日在0.85%.少量两周内到期的利率有见成交在0.83%.

市场人士预期,2月短票利率区间可望落在0.84-0.87%,随着农历春节的紧缩因子消除後,台湾2月金融体系将恢复宽松态势,同时预期欧美主要央行将进一步扩大量化宽松,且外资回流正拉抬台币重回升值轨道,台币短率将易降难升.[ID:nCT0503503]

今日央行存单共1,545亿台币到期,发行金额央行稍晚才会公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,依序为周一4,984.75亿、周二220亿、周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後周五当日超额准备为313亿台币,累计超额准备为2,433亿台币,加计前期1%的超额准备为3,316亿台币.

**RP利率几无变动**

债市同业附买回(RP)利率率不变,尽管有300亿台币的公债交割,但市场资金充裕,而且交易商今日落单量少,到期续作顺畅.

资金调度人士并表示,由於下周存单到期量不少,市场亦无特别紧缩因子,资金供需料能持稳.不过,值得注意的是,台股连日走高,将持续关住股票型基金在RP市场的赎回情形.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

下周一(5日)将有中华开发工业银行金融债到期还本,金额为32亿台币. (完)