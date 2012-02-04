〔台湾央行〕下周四将竞标一年期存单,金额1,000亿台币

路透台北2月4日电---台湾央行周六宣布,将於下周四(9日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

央行指出,上述存单将在下周五(10日)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

上月标售的同天期的存单加权平均得标利率为0.899%.参看台湾央行标售364天期定存单历史细节一览,请点选[ID:nCT0495721]

中央银行在去年第四季的理监事会议上决议维持利率不变,重贴现率在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)