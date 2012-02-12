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亚洲 | 2012年 2月 12日 星期日 09:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.14 -0.29 -0.44 4951893

搜狐 (SOHU.O) 50.93 +0.03 +0.06 1903461

网易 (NTES.O) 48.40 +0.51 +1.06 1079709

百度 (BIDU.O) 136.59 +1.15 +0.85 7131823

亚信科技 ASIA.O 11.69 -0.20 -1.68 495088

侨兴环球电话 XING.O 0.89 +0.08 +9.62 398059

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.84 -0.44 -3.08 2116242

联电 (UMC.N) 2.59 -0.10 -3.72 438142

日月光 (ASX.N) 4.79 -0.16 -3.23 340421

矽品精密 (SPIL.O) 5.51 -0.14 -2.48 896565

和信超媒体 (GIGM.O) 1.23 +0.05 +4.24 183836

友达 (AUO.N) 5.53 +0.02 +0.36 288019

中华电信 (CHT.N) 31.69 -0.37 -1.15 348601

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.59 +0.11 +0.24 448191

香港

中国移动 (CHL.N) 50.60 -0.02 -0.04 165291

中国联通 (CHU.N) 18.13 -0.34 -1.84 235228

中国电信 (CHA.N) 56.02 -0.70 -1.23 22774

中芯国际 (SMI.N) 2.71 -0.07 -2.52 241605

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.34 -0.08 -2.34 20458

(完)

--整理 王冠中

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