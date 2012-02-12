〔纽约汇市〕欧元下跌,因市场等候希腊各方对救援方案的措辞(更新版)

(新增文末报价表格)

* 希腊极右翼领导人称,无法支持援助方案

* 欧元区财长期望希腊作出更多承诺

* 澳元下跌,受澳洲央行鸽派声明打压

* 汇市投机者最新一周减少美元押注

路透纽约2月10日电---欧元周五下跌,因希腊极右翼领导人拒绝支持援助方案,再度引发市场担忧希腊恐将面临债务无序违约.

欧元的下周走势将取决於希腊的消息面,以及是否该国顺利获得第二笔援助,周三的欧元集团会议似乎至关重要.

周五市场的悲观论调与上日的乐观情绪大相径庭,围绕希腊达成协议的乐观看法提振欧元兑美元周四升至八周高位.每天市场情绪的急剧摇摆基本限制了最近几周的汇率市场,导致欧元在狭窄区间内徘徊,最新的重大消息主导其涨跌方向.

希腊的政治领导人周四就激进的撙节措施达成期待已久的协议,而撙节措施是希腊获得第二笔援助资金的必要前提;此外,希腊与民间债券持有人即将敲定债务互换协议.

不过希腊极右翼党派LAOS党领袖George Karatzaferis周五表示,拒绝投票支持该协议.有关该国政府官员因反对救助协议而辞职的消息加重了担忧.

Karatzaferis言论令欧元扩大稍早跌幅,之前欧元区各国财长要求希腊在得到1,300亿欧元救助资金前,需采取进一步措施.

尽管如此,一些分析师仍认为希腊协议最终将达成,这将为欧元上升铺路.

"欧元(的表现)将取决於下周希腊会发生什麽."野村证券驻纽约汇市分析师Charles St. Arnaud称.

"我们的基本推测是,新一轮撙节措施将会通过,然後民间部门参与计划(private sector involvement)也将达成一致."他说."基於此,我们认为欧元/美元将在(下)周末前上涨."

纽约市场尾盘,欧元/美元EUR=跌0.9%至1.3164美元,远低於周四触及的两个月高点.

欧元集团主席贾克称希腊必需在周三之前找到将结构性支出再削减3.25亿欧元的方法.由於希腊大选将至,欧元区必需获得希腊对实施改革的保证.

"尽管希腊题材继续,且违约风险犹存,市场对将达成协议还是相对有信心的,欧元/美元继续徘徊在年内迄今高位附近."GFT Forex汇市研究部门董事Boris Schlossberg表示.

但他表示,情势依旧要看希腊政界,如果希腊议会拒绝批准撙节措施,欧元可能大跌.

希腊总理表示,希腊必须竭尽所能通过救助协议,避免灾难.他并称任何不同意协议的内阁成员都要离开政府.

"时间明显正在耗尽,下周没有时间进一步协商,因已经到了救助协议真正的死期."Schlossberg表示.

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示,汇市投机客在最近一周削减了美元的多头仓位.

**澳元受压**

澳元受欧元区忧虑,澳洲央行季度声明鸽派言论以及数据显示中国进口下滑打压.

澳元/美元AUD=尾盘大跌1.1%,报1.0662美元,之前挫至逾一周最低,且远低於本周触及的六个月高位.

欧元/日圆EURJPY=跌约1%,报102.18日圆,脱离周四触及的两个月高位.

美元/日圆JPY=升至两周最高,之後回落.尾盘报77.58日圆,跌0.1%.

日本财务大臣安住淳周五表示,日圆汇率水准与经济现实仍不一致,并重申其准备随时应对过度投机行为.这表明即使日圆从近期高点回落,日本仍可能会出手干预.[ID:nCN1382064]

下周,市场将毫无疑问继续关注希腊情势,而经济数据也将受到投资人聚焦.

路透访查的分析师预计,德国第四季经济萎缩的幅度可能高於之前预估,但在下周发布正式数据前,经济活动可能已经在复苏.

下周欧元区也将公布国内生产总值(GDP)数据.

美国下周则将公布零售销售、消费者物价指数和美联储上次货币政策会议记录.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3173 1.3281 -0.81 +1.76 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.65 77.69 -0.05 +0.92 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.28 103.21 -0.90 +2.73 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9173 0.9114 +0.65 -2.17 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5738 1.5816 -0.49 +1.31 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0021 0.9949 +0.72 -1.69 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0660 1.0786 -1.17 +4.25 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2086 1.2111 -0.21 -0.48 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8369 0.8398 -0.35 +0.48 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8265 0.8335 -0.84 +6.18 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7508 5.7468 +0.07 -3.78 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5760 7.6340 -0.76 -2.09 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6731 6.6258 +0.71 -3.12 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7913 8.8038 -0.14 -1.37 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪熙/肖群英/李军;审校 李军/利棣儿

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