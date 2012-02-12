〔货币市场〕LIBOR利率下滑,但法国银行业拆款利率仍居高档

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透纽约2月10日电---短期银行间拆借利率周五差异颇大,法国银行业短期利率高出许多,暗示欧元区压力仍在,尽管银行间拆款利率持续下滑.
三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周五降至略低於51个基点,低於年初时的超过58个基点.
法国三大银行--兴业银行(SOGN.PA)、巴黎银行(BNPP.PA)、农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)--均公布较其他业者高出许多的利率,达到逾60个基点水准.
在欧洲央行12月向银行业注资4,890亿欧元后,对於欧洲政府和银行债务的忧虑已大幅降低,协助葡萄牙等较高风险的贷款者发行新债.
但投资人再次感到不安,认为2月29日的三年期长期再融资操作(LTRO)认购情况可能不如先前预期的踊跃.
这可能意味着体系中不会有足够多的资金来购买新债,也可能意味着银行业持有的担保品少於预期,不足以再次向央行取得融资.
此外,美国附买回协议市场的隔夜拆借成本周五持续在相对高档交投,因美债供应增加.
美国财政部周四表示,下周将标售640亿美元的三个月和六个月国库券.
隔夜附买回利率报16个基点.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开