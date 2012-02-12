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货币新闻 | 2012年 2月 12日 星期日 10:40 BJT

〔货币市场〕LIBOR利率下滑,但法国银行业拆款利率仍居高档

路透纽约2月10日电---短期银行间拆借利率周五差异颇大,法国银行业短期利率高出许多,暗示欧元区压力仍在,尽管银行间拆款利率持续下滑.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周五降至略低於51个基点,低於年初时的超过58个基点.

法国三大银行--兴业银行(SOGN.PA)、巴黎银行(BNPP.PA)、农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)--均公布较其他业者高出许多的利率,达到逾60个基点水准.

在欧洲央行12月向银行业注资4,890亿欧元后,对於欧洲政府和银行债务的忧虑已大幅降低,协助葡萄牙等较高风险的贷款者发行新债.

但投资人再次感到不安,认为2月29日的三年期长期再融资操作(LTRO)认购情况可能不如先前预期的踊跃.

这可能意味着体系中不会有足够多的资金来购买新债,也可能意味着银行业持有的担保品少於预期,不足以再次向央行取得融资.

此外,美国附买回协议市场的隔夜拆借成本周五持续在相对高档交投,因美债供应增加.

美国财政部周四表示,下周将标售640亿美元的三个月和六个月国库券.

隔夜附买回利率报16个基点.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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