(重发)〔全球汇市〕投机客在2月7日止当周削减美元多头仓位--CFTC

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(重发以对其表格)
路透纽约2月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客削减美元多头仓位.
2月7日止当周,美元净多头仓位降至106.3亿美元,前一周为142.2亿美元.根据CFTC和路透的估算,最近一周的美元净多头规模为11月中以来最低.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 84,847 81,054
空头仓位 29,676 24,385
净仓位 55,171 56,669
欧元(125,000欧元为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 32,128 31,906
空头仓位 172,721 189,452
净仓位 -140,593 -157,546
英镑(62,500英镑为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 28,161 23,698
空头仓位 61,283 49,912
净仓位 -33,122 -26,214
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 8,331 6,477
空头仓位 18,126 17,699
净仓位 -9,795 -11,222
加元(100,000加元为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 37,065 30,140
空头仓位 34,881 49,549
净仓位 2,184 -19,409
澳元(100,000澳元为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 94,332 97,471
空头仓位 19,237 19,427
净仓位 75,095 78,044
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月7日当周 1月31日当周
多头仓位 28,201 25,330
空头仓位 4,866 10,533
净仓位 23,335 14,797
(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开