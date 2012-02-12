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亚洲 | 2012年 2月 12日 星期日 10:46 BJT

(重发)〔全球汇市〕投机客在2月7日止当周削减美元多头仓位--CFTC

(重发以对其表格)

路透纽约2月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客削减美元多头仓位.

2月7日止当周,美元净多头仓位降至106.3亿美元,前一周为142.2亿美元.根据CFTC和路透的估算,最近一周的美元净多头规模为11月中以来最低.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 84,847 81,054

空头仓位 29,676 24,385

净仓位 55,171 56,669

欧元(125,000欧元为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 32,128 31,906

空头仓位 172,721 189,452

净仓位 -140,593 -157,546

英镑(62,500英镑为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 28,161 23,698

空头仓位 61,283 49,912

净仓位 -33,122 -26,214

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 8,331 6,477

空头仓位 18,126 17,699

净仓位 -9,795 -11,222

加元(100,000加元为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 37,065 30,140

空头仓位 34,881 49,549

净仓位 2,184 -19,409

澳元(100,000澳元为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 94,332 97,471

空头仓位 19,237 19,427

净仓位 75,095 78,044

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月7日当周 1月31日当周

多头仓位 28,201 25,330

空头仓位 4,866 10,533

净仓位 23,335 14,797

(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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