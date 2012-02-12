澳新经济指标预测--2月13日-2月20日****

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透2月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月10-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
--------------------------------2月13日当周-----------------------------------
2月13日(一)
0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%
澳洲房屋融资 +2.0% +1.4%
2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%
2月14日(二)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%
(较上年同期) +5.5% +6.3%
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3
企业状况指数 -- 正1
2月14-15日
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%
2月15日(三)
无重要经济指标公布.
2月16日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93
全职就业人数(万人) -- 增加2.45
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
2月17日(五)
无重要经济指标公布.
--------------------------------2月20日当周-----------------------------------
2月20日(一)
无重要经济指标公布.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开