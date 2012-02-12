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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--2月13日-2月20日****

路透2月13日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月13日当周---------------------------------

2月12日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%

环比年率 第四季 -1.4% +5.6%

2月13日(一)

暂无重要数据.

2月14日(二)

0300 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%

0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%

产能利用率(较上月) -- -2.9%

2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%

进口物价 -- +7.1%

2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%

2月15日(三)

0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 -- 逆差19.6

出口修正值(较上年同期) -- -6.6%

进口修正值(较上年同期) -- +3.6%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 2,811

外资投资日本股市(亿日圆) -- 643

2月16日(四)

暂无重要数据.

2月17日(五)

暂无重要数据.

--------------------------------2月20日当周---------------------------------

2月19日(日)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 逆差2,051

出口(较上年同期) -- -8.0%

进口(较上年同期) -- +8.1%

2月20日(一)

暂无重要数据.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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