〔美国财政〕奥巴马预算案预估赤字缩减,编列资金提振建设和就业(更新版)

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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(新增细节)
* 奥巴马预算案预期2013年赤字9,010亿美元,2012年赤字1.33兆(万亿)美元
* 编列逾8,000亿美元作为提振就业和基础建设支出
路透华盛顿2月10日电---美国总统奥巴马将在2013预算案中预估赤字缩减,并编列数以十亿美元计的资金用於基础建设和就业,盼藉此在11月大选中获得选民青睐,尽管共和党抨击联邦债务增长.
美国政府高层官员周五表示,奥巴马预算案将预估2013年财政赤字为9,010亿美元,远低於预估的今年财政赤字1.33兆(万亿)美元.该预算案将於周一送交国会.
奥巴马料将重申要求百万富豪承担至少30%的税率,并瞄准美国大型企业的海外获利.
国会可能会忽视奥巴马的2013年预算提议,由於11月即将举行大选,共和党甚至可能直接给预算案判死刑.
但共和党可能会给予民主党的奥巴马一个平台,来陈述若获得连任将如何进行治理.
2013年的赤字预估相当於美国国内生产总值(GDP)的5.5%,低於2012年预估的8.5%比例.然而,两年的赤字均高於白宫9月时预估的2012年赤字9,560亿美元和2013年赤字6,480亿美元.
预算案料重申未来10年透过加税筹集1.6兆美元,其中包过2012年底年收入逾25万美元家庭减税方案结束後将增加的8,860亿美元税收.
白宫官员称,预算案也将为基础建设支出编列4,760亿美元资金,并支出3,500亿美元来支持创造就业.这些计画最初是在奥巴马上月的国情谘文中宣布,他当时呼吁要采取行动改善美国人民的经济公平.(完)
--编译 王冠中;审校 吴云凌
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