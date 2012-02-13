〔全球贸易〕美国ITC批准对部分中国及韩国进口产品进行反倾销调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透华盛顿2月10日电---美国国际贸易委员会(ITC)周五批准一项调查,此举可能导致某些产品进口关税大增,包括来自韩国及墨西哥规模逾10亿美元的洗衣机,以及从中国和越南进口的逾1.50亿美元风力发电塔.
ITC同意有合理证据显示以上四国的这些产品损及美国制造业者.这项决定使美国商务部得以持续已经进行中的调查.
ITC也同意对来自台湾及越南的钢丝衣架进行第三次调查.
商务部将在数月内对以上各个案例设下初步关税水平.ITC必须再度进行表决才能实施最後的关税.
美国百年制造商惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)指控韩国对手三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)以低於公平市价的31%-82%在美销售洗衣机,.
惠而浦也指控从墨西哥进口的洗衣机价格低於美国价格27-72%.
同时,美国风塔贸易联盟(Wind Tower Trade Coalition)指控中国风塔产品削价逾200%,越南产品价格也低逾140%.
中国曾警告称,风塔案以及另一起美国针对中国制太阳能板的调查,可能损及中美在洁净能源行业的双边合作. (完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。