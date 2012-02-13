〔全球贸易〕美国ITC批准对部分中国及韩国进口产品进行反倾销调查

路透华盛顿2月10日电---美国国际贸易委员会(ITC)周五批准一项调查,此举可能导致某些产品进口关税大增,包括来自韩国及墨西哥规模逾10亿美元的洗衣机,以及从中国和越南进口的逾1.50亿美元风力发电塔.

ITC同意有合理证据显示以上四国的这些产品损及美国制造业者.这项决定使美国商务部得以持续已经进行中的调查.

ITC也同意对来自台湾及越南的钢丝衣架进行第三次调查.

商务部将在数月内对以上各个案例设下初步关税水平.ITC必须再度进行表决才能实施最後的关税.

美国百年制造商惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)指控韩国对手三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)以低於公平市价的31%-82%在美销售洗衣机,.

惠而浦也指控从墨西哥进口的洗衣机价格低於美国价格27-72%.

同时,美国风塔贸易联盟(Wind Tower Trade Coalition)指控中国风塔产品削价逾200%,越南产品价格也低逾140%.

中国曾警告称,风塔案以及另一起美国针对中国制太阳能板的调查,可能损及中美在洁净能源行业的双边合作. (完)