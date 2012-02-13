〔美国经济〕费城联储调查显示,分析师认为国内失业率料将大幅下滑

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿2月10日电---美国费城联邦储备银行调查显示,分析师认为美国今年失业率下滑速度将较先前预估的快许多,就业市场改善可能有助於美国总统奥巴马的连任之路.
这项在周五公布的调查访问了45位分析师,预估今年第四季失业率平均料为8.1%.美总统大选将在11月6日进行投票.
费城联储上次公布预估是在去年11月,当时分析师预估今年第四季失业率平均料为8.7%.
分析师们略为调降其对经济成长的看法.
最新调查显示,分析师认为今年国内生产总值(GDP)年率料为增长2.3%,低於第四季调查时预估的2.4%.分析师审慎认为企业在去年底大举补充库存的情况不会延续至今年,这令成长前景迟滞.
但分析师对劳动市场的看法,显然反映了近几个月失业率大降的情况.
1月份失业率为8.3%,11月时为8.7%.不过即使前景改善,今年就业市场仍然非常颠簸,凸显出奥巴马连任之路的挑战.
费城联储调查也显示,今年非农就业岗位每月料平均增加144,000个,数据优於上次调查,但却和因人口成长而增加的每月新增劳工数目相距不远.
2013年GDP成长预估和上次调查一样,均为2.7%.
分析师下修对本季成长预估,从2.4%降至2.2%.
该调查并上调今年通胀预估.分析师认为第四季消费者物价指数(CPI)料将较上年同期增长2.1%.上次调查中本数据为增长2.0%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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