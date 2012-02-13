《台湾报摘》--工商时报2月13日

* 头版头条:

--全球货柜船公司去年大亏52亿美元,为了止血,业界加速制定航线调升运价办法.继欧洲航线後,美国航线的泛太平洋运费稳定协定(TSA)上周在香港召开的运价会议,计划自3月15日起,每大柜(40尺)开徵300美元旺季附加费.

* 其他:

--去年帐面呈现大亏的台湾劳保、劳退基金,市值跟着股市扬升而水涨船高.据统计.劳保基金1月底帐面大赚106亿台币,一口气打消去年亏损的85%,劳退基金也有机会大赚400余亿台币.由於台股2月持续走高,预期本季底,劳退、劳保将把去年度亏损全数弭平.

--总统大选後,股汇齐扬,不仅激励消费信心与车市买气,更提汽车厂老板的信心,包括裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰、福特六和汽车总裁李国宝、太古标达汽车总裁黄齐力等重量级的车业领袖,不约而同都调高今年国内车市预估值达39万至40万辆.

--去年起,公股行库积极抢攻信用卡市场,悠游联名卡同样在公股行库锁定名单中.八家二代悠游联名卡总发卡量已突破500万张,而2009年加入的四家银行,总发卡量更突破百万张,其中玉山银第一、华南银第二.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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