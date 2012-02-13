《台湾报摘》--工商时报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--全球货柜船公司去年大亏52亿美元,为了止血,业界加速制定航线调升运价办法.继欧洲航线後,美国航线的泛太平洋运费稳定协定(TSA)上周在香港召开的运价会议,计划自3月15日起,每大柜(40尺)开徵300美元旺季附加费.
* 其他:
--去年帐面呈现大亏的台湾劳保、劳退基金,市值跟着股市扬升而水涨船高.据统计.劳保基金1月底帐面大赚106亿台币,一口气打消去年亏损的85%,劳退基金也有机会大赚400余亿台币.由於台股2月持续走高,预期本季底,劳退、劳保将把去年度亏损全数弭平.
--总统大选後,股汇齐扬,不仅激励消费信心与车市买气,更提汽车厂老板的信心,包括裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰、福特六和汽车总裁李国宝、太古标达汽车总裁黄齐力等重量级的车业领袖,不约而同都调高今年国内车市预估值达39万至40万辆.
--去年起,公股行库积极抢攻信用卡市场,悠游联名卡同样在公股行库锁定名单中.八家二代悠游联名卡总发卡量已突破500万张,而2009年加入的四家银行,总发卡量更突破百万张,其中玉山银第一、华南银第二.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。