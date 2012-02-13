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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:21 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月13日

* 头版头条:

--金管会研拟两阶段开放本地银行帮国人在香港、大陆等海外分行开户,授信先放行,接着将开放财富管理业务,届时国人不必出国就可直接投资人民币计价商品,参与人民币市场商机.

* 其他:

--经济部及相关单位内部研议,油价最快在本月取消减半调涨;电价拟在3到5月间调整.初步规划,以今年发电结构及燃料成本估算,平均每度电约调涨0.5台币,涨幅近20%,预估豪宅、高科技用电大户受影响最大.

--内政部地政司司长萧辅导昨日表示,不动产实价登录系统建置已完成招标,规定6月底完成验收,7月1日应该可以实施实价登录.

--马总统获连任後,两岸经济协议(ECFA)後续协商加速进行.经济部相关官员透露,大陆台港澳司司长陈星近日将率团来台,首次针对两岸货品市场开放进行讨论.对陆资来台,我方将持续开放,第三波陆资开放项目将於3月上路,制造业开放比率从原先的42%大幅提高到90%,新开放陆资来台参股LED.据透露,经济部曾针对有关陆资参股面板、半导体等高科技业比重限制检讨放宽,但最後要由行政院拍板定案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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