《台湾报摘》--经济日报2月13日

--经济部及相关单位内部研议,油价最快在本月取消减半调涨;电价拟在3到5月间调整.初步规划,以今年发电结构及燃料成本估算,平均每度电约调涨0.5台币,涨幅近20%,预估豪宅、高科技用电大户受影响最大.

--马总统获连任後,两岸经济协议(ECFA)後续协商加速进行.经济部相关官员透露,大陆台港澳司司长陈星近日将率团来台,首次针对两岸货品市场开放进行讨论.对陆资来台,我方将持续开放,第三波陆资开放项目将於3月上路,制造业开放比率从原先的42%大幅提高到90%,新开放陆资来台参股LED.据透露,经济部曾针对有关陆资参股面板、半导体等高科技业比重限制检讨放宽,但最後要由行政院拍板定案.(完)