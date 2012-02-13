《台湾报摘》--经济日报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--金管会研拟两阶段开放本地银行帮国人在香港、大陆等海外分行开户,授信先放行,接着将开放财富管理业务,届时国人不必出国就可直接投资人民币计价商品,参与人民币市场商机.
* 其他:
--经济部及相关单位内部研议,油价最快在本月取消减半调涨;电价拟在3到5月间调整.初步规划,以今年发电结构及燃料成本估算,平均每度电约调涨0.5台币,涨幅近20%,预估豪宅、高科技用电大户受影响最大.
--内政部地政司司长萧辅导昨日表示,不动产实价登录系统建置已完成招标,规定6月底完成验收,7月1日应该可以实施实价登录.
--马总统获连任後,两岸经济协议(ECFA)後续协商加速进行.经济部相关官员透露,大陆台港澳司司长陈星近日将率团来台,首次针对两岸货品市场开放进行讨论.对陆资来台,我方将持续开放,第三波陆资开放项目将於3月上路,制造业开放比率从原先的42%大幅提高到90%,新开放陆资来台参股LED.据透露,经济部曾针对有关陆资参股面板、半导体等高科技业比重限制检讨放宽,但最後要由行政院拍板定案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。