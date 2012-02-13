《热点透视》德拉吉拿德意志银行Ackermann开刀,向其他银行发出警告

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 王冠中

路透伦敦2月10日电---欧洲央行每月会议後记者会开始变得有趣了.新任总裁德拉吉本周嘲讽银行家的"活力声明"(statements of virility),这些银行家先前公开拒绝了欧洲央行提供的三年期贷款.德拉吉的谴责,是在警告其他银行业者不要质疑欧洲央行的智慧.

德拉吉没有指名道姓,但是他的评论显然是直指德意志银行(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann.Ackermann,其近日向分析师表示,德意志银行不愿利用欧洲央行的三年期资金,因为担心会损及自身的声誉.

尽管公开批评是不寻常的举动,但德拉吉的目的还是符合欧洲央行政策的.透过提供超低利率贷款,并且公开呼吁应当利用这些贷款,德拉吉希望藉此抹除向央行借钱可能带来的污名.如果银行不愿意申请这些所谓的长期再融资操作(LTRO)贷款,很可能会缩减放贷,进而造成信用紧缩.Ackermann的说法可能会损及德拉吉想要达成的效果.

德拉吉谴责那些号称不依赖央行的银行家,这种做法也是对的.最糟的可能是,讲这些话是不老实的:德拉吉指出,一家银行若没有利用LTRO,也会从欧洲央行其他措施中获益,例如欧元/美元互换.但就算是完全不需要任何央行协助的银行,也会从欧洲央行确保金融稳定的努力中获益.德拉吉也说银行本身的信用价值不紧要看自身的资产负债表,也要看其所在国的表现:如果德意志银行的总部位於米兰,外界对该行的信心就会比其总部位於法兰克福时低许多.德拉吉这样的说法也没有错.

德拉吉的公开谴责亦显示,央行的保密并非单向的.尽管他并未指名道姓,但他所透露出关於央行措施利用的讯息比多数银行预期的都要多.谨慎处理各家银行向欧洲央行的借款资讯,或许是确保金融稳定的根本,但大家也不该视其为理所当然.下一次其他银行家要批评德拉吉时,可要三思了.(完)