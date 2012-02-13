〔英国经济〕CBI料下半年复苏增温,英国央行不太可能进一步推出QE

路透伦敦2月13日电---英国工业联盟(CBI)周一称,今年下半年英国经济增长将升温,使英国央行不太可能为经济再度挹注资金.

CBI在最新经济预估中调降英国今年经济增长预估至0.9%,低於11月所预估的增长1.2%,不过这是对2011年第四季经济萎缩做出的反应.

CBI预估,英国GDP较前季增幅将由今年头两季的0.2%,加速至後两季的0.6%和0.5%.

"由於经济稍稍站稳脚跟,而通胀良好受控,我们预计英国央行除(周四)已宣布的计画外,不会再出台进一步的量化宽松(QE)."CBI首席经济顾问Ian McCafferty在提出该联盟预估时说.

CBI预估今年第四季通胀率将降至2.2%,而2013年整年则维持在接近2%.

**财政工具有限**

然而在英国央行上周四宣布更多量化宽松後所做的路透调查预计,该央行5月将选择祭出另一波量化宽松.

但分析师对於以新资金购买政府债券是否会对支撑经济和就业有太多成效,则看法分歧.

CBI总干事John Cridland告诉记者,量化宽松有其"抵换"效果,但指出央行本身评估是,量化宽松过去对经济成长的助力大过其所带来的通胀效应.

"CBI从未宣称量化宽松是完美方案,也从不认为那是刺激经济的方法."他说."但它却是财政和货币政策管理者相对有限的工具之一."

由於英国政府受制於降低庞大预算赤字的承诺,使得英国央行得担负起支撑增长的责任.

CBI表示,今年失业率将继续上升,至第四季到9.1%触顶.当前失业率达8.4%,已是1990年代中期以来最高水准.

CBI称,失业问题加上薪资增长低迷将抑制国内消费,使得经济增长主受出口和企业投资推动.(完)