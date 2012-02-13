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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:35 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会拟开放本地银行海外分行人民币财管业务--报载

路透台北2月13日电---台湾经济日报周一报导,金管会研拟两阶段开放本地银行帮自然人在香港、大陆等海外分行开户,授信先放行,接着将开放财富管理业务.届时台湾的投资人将可直接投资人民币计价商品,参与人民币市场商机.

目前台湾民众目前只能透过投资基金间接投资大陆有价证券,但基金投资大陆部位最高不能超过总资产三成.民众也能复委托及特定金钱信托投资香港人民币债,但还不能买香港国企股(H股)、大陆有价证券.限制相当多.

报导引述一位未具名的金管会官员称,考量本地银行在大陆分行的业务需求,去年12月已发函开放本地银行的台湾母行可帮客户在大陆、香港等海外分行开户、对保,但前提是为了借款,也就是此帐户是为了授信需求,不能从事财管等其他业务.

而银行公会收到这项函令後则请金管会进一步开放办理财管业务.

报导并引述一位官员表示,开放外汇指定分行(DBU)承作人民币业务涉及两岸须签订货币清算协议,变数较多,但国银帮国人在海外分行开户投资人民币商品,只要金管会修改法令即可,时效较快.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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