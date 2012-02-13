〔两岸金融〕台湾金管会拟开放本地银行海外分行人民币财管业务--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北2月13日电---台湾经济日报周一报导,金管会研拟两阶段开放本地银行帮自然人在香港、大陆等海外分行开户,授信先放行,接着将开放财富管理业务.届时台湾的投资人将可直接投资人民币计价商品,参与人民币市场商机.
目前台湾民众目前只能透过投资基金间接投资大陆有价证券,但基金投资大陆部位最高不能超过总资产三成.民众也能复委托及特定金钱信托投资香港人民币债,但还不能买香港国企股(H股)、大陆有价证券.限制相当多.
报导引述一位未具名的金管会官员称,考量本地银行在大陆分行的业务需求,去年12月已发函开放本地银行的台湾母行可帮客户在大陆、香港等海外分行开户、对保,但前提是为了借款,也就是此帐户是为了授信需求,不能从事财管等其他业务.
而银行公会收到这项函令後则请金管会进一步开放办理财管业务.
报导并引述一位官员表示,开放外汇指定分行(DBU)承作人民币业务涉及两岸须签订货币清算协议,变数较多,但国银帮国人在海外分行开户投资人民币商品,只要金管会修改法令即可,时效较快.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。