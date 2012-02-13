〔两岸金融〕台湾金管会拟开放本地银行海外分行人民币财管业务--报载

目前台湾民众目前只能透过投资基金间接投资大陆有价证券,但基金投资大陆部位最高不能超过总资产三成.民众也能复委托及特定金钱信托投资香港人民币债,但还不能买香港国企股(H股)、大陆有价证券.限制相当多.

报导引述一位未具名的金管会官员称,考量本地银行在大陆分行的业务需求,去年12月已发函开放本地银行的台湾母行可帮客户在大陆、香港等海外分行开户、对保,但前提是为了借款,也就是此帐户是为了授信需求,不能从事财管等其他业务.