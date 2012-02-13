〔东京汇市〕欧元上涨,稍早希腊国会通过撙节法案

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元上涨,希腊国会通过撙节法案
* 欧元区的反应仍存在不确定性
* 部分人士担忧对冲基金可能会阻挠旧债换新债
* 90日移动均线料为阻力所在
路透东京2月13日电---欧元周一在亚洲时段早盘上涨,稍早希腊国会通过了撙节法案以确保获得国际援助,但市场人士预期在敲定援助方案前,还有会更多的困难.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。