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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:43 BJT

〔东京汇市〕欧元上涨,稍早希腊国会通过撙节法案

* 欧元上涨,希腊国会通过撙节法案

* 欧元区的反应仍存在不确定性

* 部分人士担忧对冲基金可能会阻挠旧债换新债

* 90日移动均线料为阻力所在

路透东京2月13日电---欧元周一在亚洲时段早盘上涨,稍早希腊国会通过了撙节法案以确保获得国际援助,但市场人士预期在敲定援助方案前,还有会更多的困难.

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