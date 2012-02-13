《外汇动态》欧元兑美元持坚,因希腊通过撙节议案

0028GMT---欧元兑美元EUR=小升0.3%至1.3235美元,在希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困後,欧元持坚.

欧元一度因该消息触及日高1.3262美元,但之後则脱离高位.

"欧元可能维持震荡,"一日系银行交易商表示.其并称,希腊前途仍有一些阻碍.

欧元集团主席贾克上周表示,除了希腊国会要批准撙节举措外,还需在周三前确定进一步削减3.25亿欧元的支出.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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