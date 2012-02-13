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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:59 BJT

〔全球金市〕金价上涨脱离两周低点,因受到希腊通过撙节协议提振

路透新加坡2月13日电---金价周一上涨,因希腊国会终於通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产.[ID:nCT0506721]

0029GMT时,现货金XAU=上涨3.70美元至每盎司1,723.09美元.周五时曾下跌至1月底以来最低点1,703.69美元.

美国4月期金GCcv1持稳在1,725.60美元.

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