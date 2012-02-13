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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 09:07 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅下滑,公债期货持平

路透首尔2月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初下跌,交易员称,对於希腊债务的忧虑冲击风险胃纳,尽管希腊国会通过了撙节议案以确保取得纾困.

0040GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,124.7韩元,周五收盘报1,123.8.

3月三年期公债期货KTBc1持平报104.26.

0040 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,124.7 1,123.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4754/772 14.4620/752

韩国公债期货KTBc1* 104.26 104.26

韩国综合股价指数.KS11 2,001.82 1,993.71

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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