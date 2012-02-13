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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 09:17 BJT

《外汇动态》海外人士出脱日圆,因日本GDP数据表现疲弱

0101GMT---美元/日圆小涨,因日本10-12月实际国内生产总值(GDP)按季下降0.6%,逊於市场预期的萎缩0.3%.

一名日系银行驻新加坡交易商表示,部份市场人士似已因该数据而出脱日圆,且市场传言日本央行本周召开政策会议可能进一步推出宽松措施,似亦略微压抑日圆走势.

美元/日圆涨0.2%至77.74JPY=,在GDP数据出炉後小涨约10个跳动点.(完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

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