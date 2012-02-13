〔台湾金融〕英杰华人寿(Aviva)称出售台湾第一金人寿持股有所进展

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北2月13日电---英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)周日表示,目前正在洽谈出售台湾第一金人寿的持股,并已有所进展.
上周五时,两位熟悉此项交易的人士对路透表示,英杰华人寿(Aviva)(AV.L)将暂时搁置出售台湾第一金人寿股权的计画,因金管会对该案持反对态度.[ID:nCT0506505]
英杰华人寿亚洲区执行长Simon Machell表示,"英杰华正与相关的对象进行洽淡,希望可退出台湾市场,并已有相当进展."
本地时间09:18,第一金控(2892.TW)涨0.26%报19.35台币.
第一金人寿是在2007年4月,由英杰华与第一金控(2892.TW)宣布合资成立,第一金持股51%,英杰华持股49%,合资公司资本额定为50亿台币.
第一金原预期,英杰华会在去年底或今年初完成撤资行动.[ID:nCT0405094]
近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务,主要由於台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因.(完)
--记者 斯坦丁/高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。