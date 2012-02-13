〔台湾金融〕英杰华人寿(Aviva)称出售台湾第一金人寿持股有所进展

路透台北2月13日电---英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)周日表示,目前正在洽谈出售台湾第一金人寿的持股,并已有所进展.

上周五时,两位熟悉此项交易的人士对路透表示,英杰华人寿(Aviva)(AV.L)将暂时搁置出售台湾第一金人寿股权的计画,因金管会对该案持反对态度.[ID:nCT0506505]

英杰华人寿亚洲区执行长Simon Machell表示,"英杰华正与相关的对象进行洽淡,希望可退出台湾市场,并已有相当进展."

本地时间09:18,第一金控(2892.TW)涨0.26%报19.35台币.

第一金人寿是在2007年4月,由英杰华与第一金控(2892.TW)宣布合资成立,第一金持股51%,英杰华持股49%,合资公司资本额定为50亿台币.

第一金原预期,英杰华会在去年底或今年初完成撤资行动.[ID:nCT0405094]

近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务,主要由於台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因.(完)