〔美国金融〕SEC调查私募股权行业惯例--华尔街日报

路透2月11日电---华尔街日报周六报导,美国证券交易委员会(SEC)开始调查私募股权行业如何评估其投资价值,这些投资又是如何在市场销售,以及其他行业惯例.

报导称,SEC在12月时曾致函数家私募股权公司,进行"非正式询问".而市场规模达1.2万亿(兆)美元的私募股权行业向来并不是SEC的主要检查目标.

尚不清楚有哪些公司收到SEC的信,报导称该信函"要求提供关於12个大项的相关讯息,包括融资和基金设立."

该报引述这封信函以及知情人士称,SEC询问的焦点之一是私募股权公司如何评估投资价值,以及如何对不同企业的估值做出区别.(完)