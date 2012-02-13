〔美国金融〕SEC调查私募股权行业惯例--华尔街日报

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透2月11日电---华尔街日报周六报导,美国证券交易委员会(SEC)开始调查私募股权行业如何评估其投资价值,这些投资又是如何在市场销售,以及其他行业惯例.
报导称,SEC在12月时曾致函数家私募股权公司,进行"非正式询问".而市场规模达1.2万亿(兆)美元的私募股权行业向来并不是SEC的主要检查目标.
尚不清楚有哪些公司收到SEC的信,报导称该信函"要求提供关於12个大项的相关讯息,包括融资和基金设立."
该报引述这封信函以及知情人士称,SEC询问的焦点之一是私募股权公司如何评估投资价值,以及如何对不同企业的估值做出区别.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。