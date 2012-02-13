《新兴市场重要经济事件预告》--2月13日-2月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月13日(一)
新德里--印度与东南亚国家联盟(ASEAN)举行"2012年德里对话".该会议旨在增进印度与东盟日益紧密的关系,强化双方经济合作及区域安全(至2月14日).
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).
耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)政府料将批准2012年预算案,并将其送交国会审批.
2月14日(二)
华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.
布鲁塞尔--欧元集团工作小组会议.
北京--中国-欧盟峰会.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会(至2月15日).
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100).
2月15日(三)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
北京--中国-欧盟峰会(最後一日).
华盛顿--中国国家副主席习近平会晤美国副总统拜登.
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
2月16日(四)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).
尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表演说(1700).
2月17日(五)
巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).
新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算声明(0500).
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织财长副手及央行副手会议(最後一日).
2月20日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。