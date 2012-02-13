〔两岸金融〕台湾拟开放银行海外分行人民币财管业务,但短期挹注料有限(更新版2)

(新增分析师和业者的评论)

* 台湾有意开放银行海外分行人民币财管业务--官员

* 分析师称短期对银行业的获利贡献仍有限

* 业者乐观看待开放

记者 高洁如

路透台北2月13日电---台湾有意开放银行海外分行承做人民币计价的财管业务,本地民众可在台湾开户、直接投资人民币商品.不过分析师则认为,两岸之间目前的金流仍不畅通,尤其是货币清算机制尚未签订,这将令财管业务量受限,短期对银行的获利贡献挹注不大.

金管会一位不愿具名的官员周一表示,研拟开放人民币相关商品的财富管理业务,届时本地银行可帮民众在香港、大陆等海外分行开户,直接投资人民币计价商品,参与人民币市场商机.

"我们的确在看,法规上面有什麽方法可以让民众不须到香港去,就可以投资人民币的商品."上述官员指出.官员也表示,目前本地银行海外的分行授信放款方面上,本地银行的总行可以协助旗下的分行做对保等业务,在财富管理的方面,也正研拟有没有什麽方法可以达到这个目的.

一位本地投顾金融分析师说,"目前银行就缺人民币的金流这块,base(基础)很小,短期效益不大."她也认为,若是主管机关有意开放令本地银行在总行即可为民众在海外的分行开户,那麽也不妨考虑开放更多种币别计价的财富管理产品.

金管会官员表示,两岸之间的投资、进出口贸易频繁,每年高逾1,000亿美元,其融资、外汇交易的需求很大,这都是两岸特色中很重要的商品之一.若是开放人民币计价的投资商品,可令其投资的方向更为多元,其他类的商品例如衍生性金融商品、利率商品部分也会一起发展.

台湾政府在去年8月底开放了国际金融业务分行(OBU)可承做人民币相关业务.其後陆续核准了十多家银行承做,但由於OBU其主要可承做的对象是境外的法人和自然人,因此本地的投资人尚未能投资人民币计价的商品.

做为上述业务开放的配套措施之一,金管会陆续在去年底开放银行的海外金融业务分行,可投资大陆政府发行的有价证券.[ID:nCT0415934]

台湾央行总裁彭淮南在去年11月曾表示,两岸的货币清算机制尚无具体进展.他也说,若两岸货币清算机制建构,台湾的银行本地分行(DBU)、和国际金融业务分行(OBU)之间的资金流动可更顺畅,"这个机制很有帮助."[ID:nCT0415116]

**业者乐观看待**

随着人民币资产的热度升温,银行业者对於金管会此举表示欢迎.

土地银行的总经理苏乐明就说,"中国的GDP已经是全世界第二高的国家了,人民币是世界上最热门的货币之一,很受到欢迎."

土地银行的副总经理黄贞静也说,虽然目前香港居民的人民币存款稍有下滑,不过这应该是商品的自然循环,若主管机关能够开放人民币计价的商品,可令客户有更多选择,资产配置可望更为完整,土银将会注意政策的发展适时推出相关的商品和服务.

本地的经济日报周一表示,目前台湾民众目前只能透过投资基金间接投资大陆有价证券,但基金投资大陆部位最高不能超过总资产三成.民众也能复委托及特定金钱信托投资香港人民币债,但还不能买香港国企股(H股)、大陆有价证券.限制相当多.

报导并引述一位官员表示,开放外汇指定分行(DBU)承作人民币业务涉及两岸须签订货币清算协议,变数较多,但国银帮国人在海外分行开户投资人民币商品,只要金管会修改法令即可,时效较快.(完)