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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 15:23 BJT

〔表格〕德国1月趸售物价指数较前月上升1.2%,预估为持平--统计局

路透柏林2月13日电---德国联邦统计局周一公布,德国1月趸售(批发)物价指数较前月上升1.2%,较上年同期上升3.0%:

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年1月 2011年12月 2011年1月

较上月(%) +1.2 持平 +1.2

较上年(%) +3.0 +3.0 +9.4

WPI(基期为2005年) 120.8 119.4 117.3

路透调查显示,分析师预估1月趸售物价指数为较前月持平,较上年同期上升1.8%.(完)

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--编译 高琦; 审校 王洋

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