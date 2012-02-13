〔表格〕德国1月趸售物价指数较前月上升1.2%,预估为持平--统计局

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林2月13日电---德国联邦统计局周一公布,德国1月趸售(批发)物价指数较前月上升1.2%,较上年同期上升3.0%:
具体数据如下:
德国趸售物价 2012年1月 2011年12月 2011年1月
较上月(%) +1.2 持平 +1.2
较上年(%) +3.0 +3.0 +9.4
WPI(基期为2005年) 120.8 119.4 117.3
路透调查显示,分析师预估1月趸售物价指数为较前月持平,较上年同期上升1.8%.(完)
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--编译 高琦; 审校 王洋
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