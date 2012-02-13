〔新闻稿〕标准普尔:希腊回溯性集体行动条款将构成选择性违约

(以下摘译自标准普尔的新闻稿)

2月10日电---标准普尔今日表示,根据其评等准则,利用回溯性集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC)来影响希腊法律规范主权债务余额的还款支息时程或数额,将会构成选择性违约.若这些条款进入执行,标准普尔将会把希腊主权债信的发行人评等降至"SD".

希腊国会通过立法,允许修正希腊法律规范主权债务余额回溯性地纳入集体行动条款,标普将把相关债券的发行评等从CC降至D.对於不会受到希腊法律变动任何影响的非希腊法律规范主权债务余额,我们将把这类债券的发行评等维持在CC,但若这些债券亦适用於即将到来的新债换旧债规定时,我们将会降评至D.

根据标准普尔的准则,发行人单方面修改债务的原始规定及条款,就算不是重大修正,也可被视为是实质性的债务重整,因此被视为违约.(请参见2009年5月12日文件"债务交换及类似重整行动的评等意含,更新版"(Rating Implications Of Exchange Offers And Similar Restructurings, Update).

我们也可能将希腊债务重整视为"亏本出售"(distressed),意谓着我们将把这次重整视为可能实质朝不利投资人方向改变希腊主权债务规模及内容.据此,我们认为包括应用回溯性集体行动条款的希腊债务重整,其提供债权人的价值将少於原本发行条款的承诺.根据我们的准则,这一结果将会促使我们采取上述的评等行动.(完)