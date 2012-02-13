〔台湾债市〕RP利率未变,公债交割无碍调度且寿险注入平顺

路透台北2月13日电---台湾债市同业附买回(RP)周一未变,今日有350亿台币的公债交割,盘初虽见寿险自投信赎回基金,但盘中即有申购款及寿险余钱陆续注入,交易商有资金缺口不难弥平.

资金调度人士表示,公债交割为本周最大的紧缩因子,由於寿险与交易商多预先做好资金配置,对市况影响不大,甚至还见投信多钱持续在场上找券,但标的仍以非公债类为主.他们预估,本周利率可望持稳於既有区间,并将持续关注央行的冲销态度.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.交易商表示,因金额较小,料影响有限.(完)