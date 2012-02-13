〔台湾债市〕RP利率未变,公债交割无碍调度且寿险注入平顺

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北2月13日电---台湾债市同业附买回(RP)周一未变,今日有350亿台币的公债交割,盘初虽见寿险自投信赎回基金,但盘中即有申购款及寿险余钱陆续注入,交易商有资金缺口不难弥平.
资金调度人士表示,公债交割为本周最大的紧缩因子,由於寿险与交易商多预先做好资金配置,对市况影响不大,甚至还见投信多钱持续在场上找券,但标的仍以非公债类为主.他们预估,本周利率可望持稳於既有区间,并将持续关注央行的冲销态度.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.交易商表示,因金额较小,料影响有限.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。