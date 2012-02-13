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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 11:27 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘上涨,此前希腊国会通过撙节议案

路透东京2月13日电---日本股市日经指数周一早盘上涨,此前希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免无序破产.

软银(9984.T)放量大涨3.4%,日经新闻称,在四家争取900MHz频段的移动运营商中,软银取得领先.

日股日经指数.N225早盘涨0.2%至8,963.48点,200日移动均线切入位近9,055点成为阻力位.

东证股价指数.TOPX持平,报778.89点.

日经指数今年迄今上涨6%,受惠於美国经济前景转好及欧洲央行挹注4,890亿欧元的三年期贷款.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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