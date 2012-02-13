《外汇动态》境外中长期基金在1.26上方继续抛售美元/坡元

0314GMT---交易员指出,境外基金抛出美元/坡元SGD=D3,在希腊国会通过撙节法案後,中长期基金在1.2600上方继续站在卖方. 美元/坡元下跌0.4%至1.2558,跌幅大於其他的美元兑日圆以外亚洲货币.上周坡元在日圆以外亚洲货币中表现次差,兑美元跌幅1.36%. 华侨银行(OCBC)在报告中指出,风险胃纳若进一步改善,或施压美元/坡元朝向1.2500区域.不过在目前水准附近市场人士不愿进一步出脱.该货币对只要守在10月31日低点1.2385上方,美元就有反弹至先前支撑水准1.2630-50的空间.(完) --编译 张若琪;审校 白云 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=