〔路透基点〕中国宁波亚洲浆纸业1.20亿美元贷款展开筹组--RLPC

路透香港2月13日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,宁波亚洲浆纸业有限公司一项1.20亿美元三年期循环贷款,台湾元大银行已展开筹组.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过50个基点,则借方将支付超出幅度的利率.

以三种水准邀请银行参贷:

承诺3,000万美元或以上,委托主办行及额度分配行获得20个基点的先行费用.

承诺2,000-2,900万美元,共同主办行获得15个基点的先行费用.

承诺1,000-1,900万美元,参贷行获得10个基点的先行费用.

贷款将以备用信用证担保.

若签约後三个月内未动用贷款额度,或首次动用後六个月起,每三个月动用额度低於50%,将有一笔10个基点的承诺费.

财务约束条件包括流动比率最低1倍,负债比率最高75%,利息覆盖率最低1.1倍,以及股东权益最低36亿元人民币.

贷款资金用於营运资本.

宁波亚洲浆纸业为亚洲浆纸业关系企业.(完)