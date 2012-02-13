〔美国经济〕建筑相关个股股价先行,惟过度押注行业反弹或为时尚早

路透2月10日电---尽管迹象显示美国新建案投资和建筑业就业机会增加,但销售建筑机械和相关零组件的企业仍不愿宣称,规模达8,000亿美元的美国建筑市场已全面回温.

从卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)到Ingersoll Rand(IR.N)等各个工业企业,在财报季频对占其营收相当大比例的建筑业前景发表晦涩的看法.

然在此同时,投资者却押注产业反弹,敲进工程和建筑个股,使其股价涨幅超过工业类股和大盘.像是Acuity Brands (AYI.N)、Chicago Bridge & Iron (CBI.N)和Thomas & BettsTNB.N今年以来股价涨幅均逾13%.

然霍尼韦尔财务长Dave Anderson在一次访问时指出,"我不认为新建筑方面会有什麽改善."反之他表示该公司预计"商业建筑的後续市场"会有些起色,他指的是对现有设备零组件、服务或翻新改进方面的需求.

投资者正密切关注美国商业建筑市场复苏的时机及力道,因为全球工业企业的销售有很大部分都巴望这块市场.若是该市场好转,可带动整体信心,并有助企业高管和立法者制定投资、职位、制造产能和政策决定.

但各方看法充其量不过是审慎乐观而已.

"我们才刚开始看到商业建筑复苏."Eaton(ETN.N)执行长Sandy Cutler称,并预估非住宅市场今年增长5%.

**复苏迹象**

尽管业内看法多半仍然审慎,但仍有愈来愈多数据支持着看好市场者.

美国12月建筑支出增长至一年半来最高,今年料将为2005年来首次对经济增长做出贡献.民间建筑支出也来到2009年12月以来最高水准.

建筑相关就业岗位也达到560万的两年来高位,行业失业率自2011年1月以来也下降近5个百分点,尽管就业岗位仍比2006年的高峰期少200万个.

瑞士工程集团ABB与电器商品制造商Thomas & Betts的39亿美元交易案,可能暗示企业对押注建筑业复苏益发安心.Thomas & Betts有四成营收都仰赖这个行业.

然而AIA首席经济分析师Kermit Baker指出,主要决策者仍有诸多理由谨慎为之,不宜过度押注於建筑业回温.

"这不敢担保的."他说."我们需看到经济持续增长,而如果增长失速,可能会再延宕一段时间."

建筑业出现正面迹象,但经济持续有变数,使市场普遍认为增长将迟滞.

"每个月我们都觉得有点改善."Baker说."助力将要开始超过阻力,如果这种情势继续下去,今年终於会见到商业建筑复苏."(完)