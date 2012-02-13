〔日本债市〕公债跌势收敛,因希腊消息效应钝化且焦点转至央行决议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京2月13日电---日本政府公债周一小幅走软,但公债期货已脱离低点,市场焦点由希腊通过撙节方案消息,转移至日本央行本周会议决议扩大购买资产的可能性.
日本央行两天政策会议将在周二结束,一些人士称,央行可能扩大55兆(万亿)日圆的提振流动性方案,将其中20兆日圆资产购买部分扩大,主要是透过买进更多公债落实.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。