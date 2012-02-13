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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 12:18 BJT

〔日本债市〕公债跌势收敛,因希腊消息效应钝化且焦点转至央行决议

路透东京2月13日电---日本政府公债周一小幅走软,但公债期货已脱离低点,市场焦点由希腊通过撙节方案消息,转移至日本央行本周会议决议扩大购买资产的可能性.

日本央行两天政策会议将在周二结束,一些人士称,央行可能扩大55兆(万亿)日圆的提振流动性方案,将其中20兆日圆资产购买部分扩大,主要是透过买进更多公债落实.

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