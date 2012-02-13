更正:〔台湾股市〕收高50.64点,联发科以涨停作收

(更正:内文最後一段应改为"成交值...1,362.92亿台币",非"1,362.92亿股"

路透台北2月13日电---台湾股市周一收高0.64%,受生技医疗类股.TBII及联发科(2454.TW)涨势拉抬,抵销苹果(AAPL.O)供应类股的跌势.

加权股价指数.TWII收高50.64点,成为7,912.91点,开盘为下跌0.17%.

电子类股.TELI涨0.43%,其中联发科涨停6.85%,成交值居冠.

麦格理资本在提供给客户的报告中指出,今年初以来表现逊於其他IC设计股的个股,以及中国急单效应,可能是这波涨势的原因.

然而,身为苹果供应商的大立光电(3008.TW)则继周五跌停後,今日续挫4.39%.媒体报导称,大立光电季度毛利率首次低於40%,且该公司预计在第二季度前业务不会回升.

金融保险类股.TFNI攀升0.52%.

台币兑美元TWD=TP上涨0.062台币至29.498.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超30.92亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超45.25亿.[ID:nCT0506465]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降至1,362.92亿台币,上日为1,503.33亿.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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