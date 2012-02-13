更正:〔台湾股市〕收高50.64点,联发科以涨停作收

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:内文最後一段应改为"成交值...1,362.92亿台币",非"1,362.92亿股"
路透台北2月13日电---台湾股市周一收高0.64%,受生技医疗类股.TBII及联发科(2454.TW)涨势拉抬,抵销苹果(AAPL.O)供应类股的跌势.
加权股价指数.TWII收高50.64点,成为7,912.91点,开盘为下跌0.17%.
电子类股.TELI涨0.43%,其中联发科涨停6.85%,成交值居冠.
麦格理资本在提供给客户的报告中指出,今年初以来表现逊於其他IC设计股的个股,以及中国急单效应,可能是这波涨势的原因.
然而,身为苹果供应商的大立光电(3008.TW)则继周五跌停後,今日续挫4.39%.媒体报导称,大立光电季度毛利率首次低於40%,且该公司预计在第二季度前业务不会回升.
金融保险类股.TFNI攀升0.52%.
台币兑美元TWD=TP上涨0.062台币至29.498.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超30.92亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超45.25亿.[ID:nCT0506465]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降至1,362.92亿台币,上日为1,503.33亿.(完)
--编译 龚芳;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。