〔台湾央行〕共发行4,989.5亿台币存单,发行余额减少800亿

路透台北2月13日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,989.5亿台币存单,相较存单到期金额5,789.5亿,存单发行余额减少800亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期4,376.5亿台币,利率为0.87%;91天期467亿台币,利率为0.93%;182天期146亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行5,258.5台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,193.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为235亿台币,至周日累计超额准备为1,392亿台币,加计前期1%的超额准备为2,612亿台币.(完)