〔台湾央行〕共发行4,989.5亿台币存单,发行余额减少800亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北2月13日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,989.5亿台币存单,相较存单到期金额5,789.5亿,存单发行余额减少800亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期4,376.5亿台币,利率为0.87%;91天期467亿台币,利率为0.93%;182天期146亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行5,258.5台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,193.8亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为235亿台币,至周日累计超额准备为1,392亿台币,加计前期1%的超额准备为2,612亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。