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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:03 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超43.41亿台币,连续第二日卖超

路透台北2月13日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超43.41亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超32.07亿.

三大法人今日合计卖超32.31亿台币,上交易日修正後为卖超50.75亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/13 -43.41 +18.86 -7.76 -32.31

2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r

2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r

2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r

2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r

2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r

2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r

2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r

2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r

2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r

----------------------------------------------------

本月累计 +240.83 +103.26 -21.05 +323.04

月份 外资 自营商 投信 合计

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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