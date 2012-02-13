〔台湾汇市〕台币/美元微幅收升,受希腊减赤方案提振但後市胶着

路透台北2月13日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值2.5分,受到希腊通过跨党减赤方案提振,非美货币和亚洲股市小幅上涨,带动台币盘中走升,惟市场观望气氛浓厚,涨幅有限且成交清淡.

汇银人士指出,今日场上以实质抛补为主,外资汇入汇出皆见,因希腊获得纾困金援前,仍充满诸多不确定性,汇价缺乏指引方向;预料台币短线不脱在29.5元上下震荡,待台股成功突破8,000点大关後,才有机会往前次高位测试.

"台股维持强势,而且市场热钱很多,台币往高位测是迟早的事,不过需要酝酿理由出来,"一位本地银行外汇主管表示.

另有外商银行交易员表示,目前国际美元走势下行空间有限,理应拉回整理,股市料有向下修正的压力,惟美元上档卖压不轻,令盘势更显胶着,後市仍须密切关注外资动向及台股走势.

他们预估,明日台币交投先看29.45-29.60元间.

台股加权指数.TWII周一收盘上涨0.64%,至7,912.91点;外资及陆资在台股卖超43.41亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超32.07亿.[ID:nCT0506995]

新兴汇市中,新加坡坡元SGD=周一反弹,引领多数亚币上涨,因希腊距离获得援助又迈进一步,吸引外部资金买入该地区的资产,尽管投资者仍不太愿意增加仓位.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.535 29.560 29.400-29.579 29.570 5.86 11.22

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