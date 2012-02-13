〔台湾汇市〕台币/美元微幅收升,受希腊减赤方案提振但後市胶着

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北2月13日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值2.5分,受到希腊通过跨党减赤方案提振,非美货币和亚洲股市小幅上涨,带动台币盘中走升,惟市场观望气氛浓厚,涨幅有限且成交清淡.
汇银人士指出,今日场上以实质抛补为主,外资汇入汇出皆见,因希腊获得纾困金援前,仍充满诸多不确定性,汇价缺乏指引方向;预料台币短线不脱在29.5元上下震荡,待台股成功突破8,000点大关後,才有机会往前次高位测试.
"台股维持强势,而且市场热钱很多,台币往高位测是迟早的事,不过需要酝酿理由出来,"一位本地银行外汇主管表示.
另有外商银行交易员表示,目前国际美元走势下行空间有限,理应拉回整理,股市料有向下修正的压力,惟美元上档卖压不轻,令盘势更显胶着,後市仍须密切关注外资动向及台股走势.
他们预估,明日台币交投先看29.45-29.60元间.
台股加权指数.TWII周一收盘上涨0.64%,至7,912.91点;外资及陆资在台股卖超43.41亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超32.07亿.[ID:nCT0506995]
新兴汇市中,新加坡坡元SGD=周一反弹,引领多数亚币上涨,因希腊距离获得援助又迈进一步,吸引外部资金买入该地区的资产,尽管投资者仍不太愿意增加仓位.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.535 29.560 29.400-29.579 29.570 5.86 11.22
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.508 29.520 29.491-29.550 29.528 3.18 3.38
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.005/0.015
美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.185/-0.155
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。