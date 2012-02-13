〔台湾债市〕五年殖利率量缩小幅收升,静候明日10年新券登场

路透台北2月13日电---台湾债市五年期殖利率周一量缩小幅收升.美债殖利率在希腊国会通过撙节法案後弹升,且台债10年期新券101/5明天即将登场交易,多空均选择退场观望,成交量急冻不到60亿台币.後市方向还待明日新券指引.

市场人士指出,欧债问题"关关难过,关关过",之前一面倒的危机感已由十分降至七、八分,多头对於进一步追进殖利率已在低档的五年券,显得踌躇不前.不过,资金面持续利多债市,空方亦乏操作空间.

预期短线将聚焦明日开始发行前交易的101/5,预期将开在1.28%上下,距离10年期主流现券100/9A00109=TWO不远,之後再从中观察多空力道.

"本来星期一就闷,因应新券,该调节的在上周都调节,今天就顺着闷下去,"一证券商交易人士称.

希腊国会在台北时间今天一早通过了撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产.此消息带动美国公债价格周一在亚洲市场下跌,10年期殖利率US10YT=RR站回上周五纽约盘中跌破的2.0%上方.[US/NCN][US/TCN]

台湾股市周一收高0.64%,加权股价指数.TWII收报7,912.91点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.21 0.9490 0.9433-0.9510 37

10 100/9 A00109=TWO -0.30 1.2940 1.2915-1.2960 14

20 101/2 A01102=TWO -0.65 1.7085 1.7060-1.7085 2

针对五年券走势,另一公股银行交易人士指出,市场已不见积极预期央行第一季降息,而在今年景气可望於第二季至第三季复苏下,今年央行降息机率似乎也随着消减,条件并不利於此时追进五年券101/1,近日亦可见五年期IRS(利率交换)回升至1.07-1.09%附近水准.

他表示,目前市场对於101/1抱持且战且走的态度,空方未有十足勇气积极进驻,持券者则是抱持养券心态,未见大举出清的情况.

至於10年新券101/5,交易人士指出,交易商对此期券料兴趣热络,发行前交易不须放空成本,可让空方有所发挥;然而若如市场揣测在1.30-1.35%便可吸引买盘,空方操作空间可能也不大.

今年首支10年券101/5将在3月3日标售,3月7日发行,金额400亿台币.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7085

10 100/9 A00109=TWO 1.2940

5 101/1 A01101=TWO 0.9490

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)