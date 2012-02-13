〔台湾债市〕五年殖利率量缩小幅收升,静候明日10年新券登场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北2月13日电---台湾债市五年期殖利率周一量缩小幅收升.美债殖利率在希腊国会通过撙节法案後弹升,且台债10年期新券101/5明天即将登场交易,多空均选择退场观望,成交量急冻不到60亿台币.後市方向还待明日新券指引.
市场人士指出,欧债问题"关关难过,关关过",之前一面倒的危机感已由十分降至七、八分,多头对於进一步追进殖利率已在低档的五年券,显得踌躇不前.不过,资金面持续利多债市,空方亦乏操作空间.
预期短线将聚焦明日开始发行前交易的101/5,预期将开在1.28%上下,距离10年期主流现券100/9A00109=TWO不远,之後再从中观察多空力道.
"本来星期一就闷,因应新券,该调节的在上周都调节,今天就顺着闷下去,"一证券商交易人士称.
希腊国会在台北时间今天一早通过了撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产.此消息带动美国公债价格周一在亚洲市场下跌,10年期殖利率US10YT=RR站回上周五纽约盘中跌破的2.0%上方.[US/NCN][US/TCN]
台湾股市周一收高0.64%,加权股价指数.TWII收报7,912.91点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.21 0.9490 0.9433-0.9510 37
10 100/9 A00109=TWO -0.30 1.2940 1.2915-1.2960 14
20 101/2 A01102=TWO -0.65 1.7085 1.7060-1.7085 2
针对五年券走势,另一公股银行交易人士指出,市场已不见积极预期央行第一季降息,而在今年景气可望於第二季至第三季复苏下,今年央行降息机率似乎也随着消减,条件并不利於此时追进五年券101/1,近日亦可见五年期IRS(利率交换)回升至1.07-1.09%附近水准.
他表示,目前市场对於101/1抱持且战且走的态度,空方未有十足勇气积极进驻,持券者则是抱持养券心态,未见大举出清的情况.
至於10年新券101/5,交易人士指出,交易商对此期券料兴趣热络,发行前交易不须放空成本,可让空方有所发挥;然而若如市场揣测在1.30-1.35%便可吸引买盘,空方操作空间可能也不大.
今年首支10年券101/5将在3月3日标售,3月7日发行,金额400亿台币.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7085
10 100/9 A00109=TWO 1.2940
5 101/1 A01101=TWO 0.9490
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。